Футбольный агент Райола оставил послание в соцсетях после сообщений о "смерти"

Ранее ряд СМИ сообщил о кончине 54-летнего функционера, клиентами которого являются Поль Погба, Златан Ибрагимович и другие.

Известный футбольный агент Мино Райола оставил сообщение в "Твиттере", в котором рассказал о своём состоянии на фоне новостей о его "смерти".

"Текущее состояние здоровья для тех, кто интересуется: второй раз за четыре месяца меня убивают", — написал Райола.

Отметим, что публикация была сделана в подлинном аккаунте агента, однако кто именно её оставил — неизвестно.