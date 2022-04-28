Футбольный агент Райола оставил послание в соцсетях после сообщений о "смерти"
Ранее ряд СМИ сообщил о кончине 54-летнего функционера, клиентами которого являются Поль Погба, Златан Ибрагимович и другие.
Известный футбольный агент Мино Райола оставил сообщение в "Твиттере", в котором рассказал о своём состоянии на фоне новостей о его "смерти".
"Текущее состояние здоровья для тех, кто интересуется: второй раз за четыре месяца меня убивают", — написал Райола.
Отметим, что публикация была сделана в подлинном аккаунте агента, однако кто именно её оставил — неизвестно.
Ранее СМИ сообщили информацию о смерти 54-летнего агента Мино Райолы. В число его клиентов входят Эрлинг Холанд, Златан Ибрагимович, Поль Погба и другие.
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