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Регион
Опубликовано 30 апреля 2022, 14:39
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ВСУ обстреляли из миномётов пункт пропуска Крупец в Курской области

Пострадавших и разрушений нет, ответным огнём пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что по пункту пропуска Крупец со стороны Украины было выпущено несколько снарядов, огневая точка была подавлена, обошлось без пострадавших и разрушений.

"По пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько миномётных снарядов. Жертв, пострадавших и разрушений нет", — сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Ранее Лайф сообщал, что под Белгородом гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины. По словам волонтёров, среди них был только один вооружённый человек — сопровождающий. У остальных не было ничего, кроме бронежилетов и касок.

Губернатор Курской области сообщил об обстреле пункта пропуска в селе Крупец
Губернатор Курской области сообщил об обстреле пункта пропуска в селе Крупец
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ТАСС / Александр Река

Виктория Дитрих
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