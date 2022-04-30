ВСУ обстреляли из миномётов пункт пропуска Крупец в Курской области

Пострадавших и разрушений нет, ответным огнём пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что по пункту пропуска Крупец со стороны Украины было выпущено несколько снарядов, огневая точка была подавлена, обошлось без пострадавших и разрушений.

"По пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько миномётных снарядов. Жертв, пострадавших и разрушений нет", — сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.