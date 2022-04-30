Политолог Михайлов рассказал о трёх котлах для самых боеспособных частей ВСУ

По его мнению, как только эти украинские группировки будут уничтожены, военная помощь Киеву со стороны Запада потеряет всякий смысл.

Вооружённым силам Украины не стоит надеется на западное оружие, так как в районе Донбасса для самых боеспособных частей ВСУ и националистических батальонов готовится минимум три крупных котла, заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

"Я думаю, сейчас украинцам не стоит уповать на западную помощь. Да, она идёт, идёт мощным потоком. Но планируется как минимум три котла, в которые попадут самые боеспособные части ВСУ. Они будут уничтожены. Так кому поставлять вооружение Западу? Это потеряет смысл. После окружения в котлы украинских военных будет ждать либо уничтожение, либо частичная сдача в плен", — сказал политолог телеканалу "360".

Он отметил, что в последнее время ВС России стали более активно сбивать авиатехнику ВСУ, обнаруживать и уничтожать цели. Согласно данным Минобороны, только за прошедшую ночь российские системы ПВО сбили 18 украинских беспилотников, в том числе три Bayraktar TB2, которые считалось сбить очень сложно. По мнению Михайлова, это говорит о том, что западная техника не сможет помочь Киеву, Российская армия уничтожит самые мощные вооружённые группировки и тогда всякая помощь ВСУ потеряет смысл.