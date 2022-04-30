Боец ДНР рассказал, что снайперы на "Азовстали" используют американские тепловизоры

Он отметил, что некоторые группы работают "на оттяжке", издалека, используя данные приборы, поэтому донецким солдатам приходится действовать в постоянной динамике.

Украинские снайперы, находящиеся на "Азовстали", используют тепловизоры, произведённые в США. Об этом журналистам РИА "Новости" рассказал один из солдат армии ДНР Егор. Боец продемонстрировал один из тепловизоров, оказавшийся у него с собой. Также он показал дырку в своём бронежилете от пули патрона Lapua Magnum 338-го калибра. Она застряла в пластинах, спасших мужчине жизнь.

"Некоторые группы работают "на оттяжке", издалека, используя тепловизоры. Эти приборы все у них американские, поэтому конкуренция очень серьёзная. Они нас встречают, они знают каждую дырку, каждую лазейку. Затаившийся снайпер составляет очень большую конкуренцию в снайперской работе. Это очень сложно, нам приходится работать в динамике", — рассказал Егор.

Боец сообщил, что пошёл воевать в 2014 году — после того, как увидел разрушенный Славянск и раненых детей. Он убеждён, что противостояние между ДНР и Украиной можно сравнить с конфронтацией времён Великой Отечественной войны: "У них там ценности, идентичные фашистам, нацистской Германии. У нас ценности, идентичные советским. Поэтому параллель можно прямую проводить".