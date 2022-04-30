Беспилотник заснял чёрный дым над "Азовсталью" в Мариуполе
Вид на морской порт и дым на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Фото © ТАСС / Николай Тришин
На кадрах видна повреждённая инфраструктура, признаков активных боевых действий нет.
Чёрный дым появился над заводом "Азовсталь" в Мариуполе, зафиксировал это беспилотник, летевший над территорией предприятия.
На кадрах, снятых с беспилотника 30 апреля, видны повреждённые в ходе боёв производственные и другие здания крупного предприятия, признаков активных боевых действий нет, над одним из строений поднимается небольшой чёрный дым. Видео с высоты птичьего полёта опубликовало РИА "Новости".
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", пытаются разведать обстановку для попыток прорыва с территории завода. По его словам, националисты не ведут огонь, но и не сидят сложа руки.