Беспилотник заснял чёрный дым над "Азовсталью" в Мариуполе

На кадрах видна повреждённая инфраструктура, признаков активных боевых действий нет.

Чёрный дым появился над заводом "Азовсталь" в Мариуполе, зафиксировал это беспилотник, летевший над территорией предприятия.

На кадрах, снятых с беспилотника 30 апреля, видны повреждённые в ходе боёв производственные и другие здания крупного предприятия, признаков активных боевых действий нет, над одним из строений поднимается небольшой чёрный дым. Видео с высоты птичьего полёта опубликовало РИА "Новости".