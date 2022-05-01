Посол Мельник назвал вялой политику канцлера Шольца относительно украинского кризиса

Диппредставитель Киева уверен, что Берлин должен увеличить объём финансовой помощи Украине для перевооружения. Так, ФРГ следует поставить в том числе 88 боевых танков Leopard и 100 БМП Marder.

Политика канцлера Германии Олафа Шольца относительно ситуации в Незалежной является вялой. Об этом заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник, раскритиковав Берлин за объём оказанной Киеву военной и финансовой помощи.

"Олаф Шольц, вероятно, поступает, как Ангела Меркель: сначала ждёт, наблюдает, а потом позже принимает решение или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости", — приводит его слова издание Bild.

По словам Мельника, Украине нужно современное оружие Германии, в то время как обещанные правительством ФРГ самоходные зенитные установки Gepard были выпущены 40 лет назад. Поэтому Берлин должен поставить Киеву 88 боевых танков Leopard, 100 БМП Marder, самоходные артиллерийские установки и "многое другое". Посол отметил, что немцы хотели бы иметь деятельного канцлера, а "политика твёрдой руки — это история".

Диппредставитель уверен, что Берлин должен увеличить объём финансовой помощи Киеву для его перевооружения. И хотя один миллиард евро для Украины "звучит солидно", но "пакет помощи для немцев, который федеральное правительство только что приняло, составляет 15 миллиардов евро". Мельник также подчеркнул, что "третья мировая война уже началась", а события на Украине касаются всех, в том числе и Германии, хотя и не в военном отношении, но это пока.