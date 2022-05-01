Глава МИД ФРГ Бербок назвала условие для отмены антироссийских санкций
Министр также заявила, что ЕС больше не сможет сотрудничать с Москвой в прежнем формате и "никогда больше не сможет положиться на заверения" России.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что санкции, введённые против России, будет возможно отменить только в случае вывода войск РФ с территории Украины. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag.
"Перемирие может быть только первым шагом. Для нас ясно: отмена санкций произойдёт только в том случае, если Россия выведет свои войска", — сказала министр.
По словам главы немецкого МИД, "мир на условиях, продиктованных Россией, не принесёт желаемой безопасности" ни Украине, ни Европе, а в худшем случае "станет приглашением к следующей войне" вблизи границы Германии.
Бербок подчеркнула, что настоящий мир наступит, "если Европа поймёт, что победить в войне не сможет ни одна страна, будут только проигравшие". Министр также считает, что ЕС больше не сможет выстраивать отношения с РФ в том формате, который был до начала российской спецоперации, и "никогда больше не сможет положиться на заверения" Москвы.
Ранее Минфин ФРГ объявил, что не станет в будущем платить за российский газ в рублях. В ведомстве указали, что Германия делает всё возможное для того, чтобы избавиться от зависимости от поставок энергоносителей из РФ.
ТАСС / Markus Scholz / dpa