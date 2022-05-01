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Опубликовано 1 мая 2022, 09:24
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Глава МИД ФРГ Бербок назвала условие для отмены антироссийских санкций

Министр также заявила, что ЕС больше не сможет сотрудничать с Москвой в прежнем формате и "никогда больше не сможет положиться на заверения" России.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что санкции, введённые против России, будет возможно отменить только в случае вывода войск РФ с территории Украины. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag.

"Перемирие может быть только первым шагом. Для нас ясно: отмена санкций произойдёт только в том случае, если Россия выведет свои войска", — сказала министр.

По словам главы немецкого МИД, "мир на условиях, продиктованных Россией, не принесёт желаемой безопасности" ни Украине, ни Европе, а в худшем случае "станет приглашением к следующей войне" вблизи границы Германии.

Бербок подчеркнула, что настоящий мир наступит, "если Европа поймёт, что победить в войне не сможет ни одна страна, будут только проигравшие". Министр также считает, что ЕС больше не сможет выстраивать отношения с РФ в том формате, который был до начала российской спецоперации, и "никогда больше не сможет положиться на заверения" Москвы.

Протестующие попытались сорвать выступление главы МИД Германии Бербок по Украине
Протестующие попытались сорвать выступление главы МИД Германии Бербок по Украине

Ранее Минфин ФРГ объявил, что не станет в будущем платить за российский газ в рублях. В ведомстве указали, что Германия делает всё возможное для того, чтобы избавиться от зависимости от поставок энергоносителей из РФ.

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ТАСС / Markus Scholz / dpa

Ирина Фальке
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