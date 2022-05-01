ВКС России уничтожили ангар ВСУ с вооружением из США и Европы на аэродроме в районе Одессы

Помимо того, оперативно-тактической и армейской авиацией были уничтожены два зенитно-ракетных комплекса С-300 вблизи городов Запорожье и Артёмовск.

Российские ВКС высокоточными ракетами "Оникс" уничтожили ангар с вооружением из США и Европы на военном аэродроме ВСУ под Одессой, а также взлётно-посадочную полосу. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами "Оникс" в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлётно-посадочная полоса", — сказал он.

Также Конашенков сообщил, что ВКС России поразили семь украинских военных объектов. Среди них: четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населённых пунктов Берёзовое в ДНР, Слатино и Барвенково Харьковской области.

Помимо того, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России были уничтожены два зенитно-ракетных комплекса С-300 вблизи городов Запорожье и Артёмовск на Украине. Также были поражены два склада боеприпасов и горючего в районе сёл Привольное и Шевченко Запорожской области и 15 опорных пунктов сосредоточения живой силы и техники. По словам Конашенкова, всего в результате ударов уничтожено до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ.

Конашенков рассказал, что ВС РФ в течение суток уничтожили 786 районов сосредоточения украинских солдат и техники, 24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Грушевахи. В ходе ударов ракетных войск и артиллерии были поражены до 200 человек личного состава ВСУ, а также батарея РСЗО и до 20 единиц военной техники.