Шольц: Россия не оставляет Германии выбора в вопросе поставок оружия Украине

" [Президент России Владимир] Путин не оставляет нам другого выбора", — сказал он в ходе своего выступления на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов и подчеркнул, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине.

Ранее Олаф Шольц заверил, что Германия не втянет НАТО в конфликт на Украине. Канцлер упомянул, что русские и украинцы во Второй мировой войне вместе противостояли нацистскому режиму. Однако он убеждён, что Берлин в нынешней ситуации может быть только на стороне Киева.