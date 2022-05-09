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Регион
Опубликовано 9 мая 2022, 15:26
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Шольц: Россия не оставляет Германии выбора в вопросе поставок оружия Украине

Немецкий канцлер подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву.

Россия не оставляет Германии другого выбора, как поставлять вооружение Украине. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"[Президент России Владимир] Путин не оставляет нам другого выбора", — сказал он в ходе своего выступления на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов и подчеркнул, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине.

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Ранее Олаф Шольц заверил, что Германия не втянет НАТО в конфликт на Украине. Канцлер упомянул, что русские и украинцы во Второй мировой войне вместе противостояли нацистскому режиму. Однако он убеждён, что Берлин в нынешней ситуации может быть только на стороне Киева.

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Getty Images / Ben Stansall-WPA Pool

Евгения Колесникова
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