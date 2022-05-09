Италия запретила Украине использовать поставленное оружие для ударов по России
Министр иностранных дел вместе с тем подчеркнул, что Рим продолжит работать над достижением мира и оказывать поддержку Незалежной.
Направляемое Италией оружие Украине не может использоваться для ударов по территории России, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в эфире телеканала Rai 1.
"Мы должны оказывать поддержку Украине и её армии в целях законной самозащиты, но в то же время Италия продолжает работать над достижением мира. Но мы не можем поставлять оружие, чтобы наносить удары по российской территории", — сказал Ди Майо.
Ранее Лайф писал, что Италия пообещала предоставить Украине системы ПВО и миномёты. По словам министра обороны Лоренцо Гуэрини, Италия "продолжит оказывать поддержку Украине в её оборонительных целях от России".
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