В Италии раскрыли план США по созданию однополярного мира с помощью конфликта на Украине
По словам итальянского философа, если бы Вашингтон был заинтересован в стабильности и процветании Киева, то не снабжал бы ВСУ вооружением в таких количествах.
Соединённые Штаты разжигают конфликт на Украине, чтобы построить однополярный мировой порядок под своей гегемонией. Об этом заявил профессор философии в университете Вита-Салюте Сан-Рафаэле Винченцо Коста в эфире китайского телеканала CGTN.
"Этот конфликт затрагивает международный порядок. От него зависит, будет ли мир однополярным или многополярным. Это главная цель (Соединённых Штатов. — Прим. Лайфа)", — сказал он.
Итальянский философ подчеркнул, что США не заинтересованы в стабильности и процветании Украины. В противном случае, уверен Коста, Вашингтон не поставлял бы в таких количествах вооружение Киеву.
Ранее американец возмутился сбором средств на помощь Украине без его согласия. Мужчина удивился тому, что его никто не спросил, хочет ли он жертвовать деньги. Видео с возмущениями распространилось в Сети.
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