По словам итальянского философа, если бы Вашингтон был заинтересован в стабильности и процветании Киева, то не снабжал бы ВСУ вооружением в таких количествах.

Соединённые Штаты разжигают конфликт на Украине, чтобы построить однополярный мировой порядок под своей гегемонией. Об этом заявил профессор философии в университете Вита-Салюте Сан-Рафаэле Винченцо Коста в эфире китайского телеканала CGTN.

"Этот конфликт затрагивает международный порядок. От него зависит, будет ли мир однополярным или многополярным. Это главная цель (Соединённых Штатов. — Прим. Лайфа)", — сказал он.

Итальянский философ подчеркнул, что США не заинтересованы в стабильности и процветании Украины. В противном случае, уверен Коста, Вашингтон не поставлял бы в таких количествах вооружение Киеву.