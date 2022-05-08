Американец возмутился сбором средств на помощь Украине без его согласия

Мужчина удивился тому, что его никто не спросил, хочет ли он жертвовать деньги. Видео с возмущениями распространилось в Сети.

Американец возмутился сбору денег в кафе в поддержку Украины без его согласия. Видео © Twitter / edgar40ar

Посетитель кафе в Далласе, штат Техас, заметил в своём чеке плату в размере одного доллара в качестве поддержки Украины. Видео с возмущениями Кристофера Габриэля распространилось в соцсетях.

"Не хитри, Украина! Как ты оказалась в моём счёте без всякого спроса? Почему я должен доллар Украине? Я с этим не согласен", — сказал мужчина.

Изначально Кристофер перечитал список блюд, за которые ему нужно заплатить. Он подчеркнул, что согласен со всеми пунктами, но жертвовать деньги Украине американец не планировал.