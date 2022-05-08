Американец возмутился сбором средств на помощь Украине без его согласия
Мужчина удивился тому, что его никто не спросил, хочет ли он жертвовать деньги. Видео с возмущениями распространилось в Сети.
Американец возмутился сбору денег в кафе в поддержку Украины без его согласия. Видео © Twitter / edgar40ar
Посетитель кафе в Далласе, штат Техас, заметил в своём чеке плату в размере одного доллара в качестве поддержки Украины. Видео с возмущениями Кристофера Габриэля распространилось в соцсетях.
"Не хитри, Украина! Как ты оказалась в моём счёте без всякого спроса? Почему я должен доллар Украине? Я с этим не согласен", — сказал мужчина.
Изначально Кристофер перечитал список блюд, за которые ему нужно заплатить. Он подчеркнул, что согласен со всеми пунктами, но жертвовать деньги Украине американец не планировал.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении США очередного пакета помощи Украине. По данным американских изданий, речь может идти о поддержке Киева на сумму в 150 миллионов долларов.
Кадр из видео Twitter / edgar40ar