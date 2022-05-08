Nascer do SOL: Власти Португалии отправят Киеву 15 БТР, купленных у США

Кроме того, Лиссабон направит украинской стороне пять буксируемых гаубиц калибром 15,5, а также пятьдесят радиоприёмников и некоторые другие виды лёгкого вооружения, утверждает источник издания.

Португальские власти приняли решение направить Киеву 15 бронетранспортёров M113, купленных у США, а также пять буксируемых гаубиц. Об этом сообщает издание Nascer do SOL, ссылаясь на источник в Минобороны страны.

В статье указано, что 15 гусеничных БТР, которые будут переданы в качестве "военной помощи" украинским бойцам, находятся на вооружении национальной армии уже около 30 лет. Источник издания подчеркнул, что в последние недели Вашингтон оказывал давление на Лиссабон по поводу их отправки.

"Правительство также отправит пять буксируемых гаубиц калибром 15,5, пятьдесят радиоприёмников и некоторые другие виды лёгкого вооружения", — добавил собеседник издания.