Италия пообещала предоставить Украине системы ПВО и миномёты

Власти Италии намерены предоставить Украине военную помощь в виде систем ПВО ближнего радиуса, миномётов и снарядов для артиллерии. Об этом заявил в четверг глава Минобороны страны Лоренцо Гуэрини по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам безопасности, где обсуждалась украинская тематика.

Ранее советник Зеленского анонсировал контрнаступление ВСУ в июле. По словам Алексея Арестовича, это станет возможным, как только Киев получит необходимое вооружение от западных государств. Напомним, что военную поддержку Киеву осуществляют также Великобритания, США, Польша, Эстония и Германия. В тройку стран, которые оказывают наименьшую боевую помощь Украине, входят Канада, Чехия и Словакия. А недавно хакеры распространили в Сети документы, которые подтверждают передачу Швецией вооружения и боеприпасов Украине. Страна не раз говорила о своём нейтральном статусе, поэтому в них также содержится просьба к Киеву не разглашать подобные сведения.