Италия пообещала предоставить Украине системы ПВО и миномёты
По словам министра обороны Лоренцо Гуэрини, Италия "продолжит оказывать поддержку Украине в её оборонительных целях от России".
Власти Италии намерены предоставить Украине военную помощь в виде систем ПВО ближнего радиуса, миномётов и снарядов для артиллерии. Об этом заявил в четверг глава Минобороны страны Лоренцо Гуэрини по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам безопасности, где обсуждалась украинская тематика.
"Итальянская помощь, чьи технические детали засекречены, предусматривает противотанковое вооружение, системы ПВО ближнего радиуса, миномёты, артиллерийские снаряды, приборы связи и средства индивидуальной защиты и наборы для выживания", — приводит слова министра РИА "Новости".
Гуэрини отметил, что "Италия продолжит оказывать поддержку Украине в её оборонительных целях от России".
Ранее советник Зеленского анонсировал контрнаступление ВСУ в июле. По словам Алексея Арестовича, это станет возможным, как только Киев получит необходимое вооружение от западных государств. Напомним, что военную поддержку Киеву осуществляют также Великобритания, США, Польша, Эстония и Германия. В тройку стран, которые оказывают наименьшую боевую помощь Украине, входят Канада, Чехия и Словакия. А недавно хакеры распространили в Сети документы, которые подтверждают передачу Швецией вооружения и боеприпасов Украине. Страна не раз говорила о своём нейтральном статусе, поэтому в них также содержится просьба к Киеву не разглашать подобные сведения.