Советник Зеленского анонсировал контрнаступление ВСУ в июле

Оно станет возможным, как только Киев получит необходимое вооружение от западных государств, уточнил он.

Вооружённые силы Украины могут перейти в контрнаступление в начале июля, но при некоторых условиях. О них рассказал советник лидера Незалежной Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Он уточнил, что контрнаступление станет возможным, как только Киев получит значительное количество западного оружия для бойцов ВСУ. По словам Арестовича, Украина ожидает от партнёров вооружения, которого должно будет хватить на несколько специально обученных бригад.

"По срокам это, скорее всего, будет конец июня – начало июля. Первые орудия, которые смогут останавливать врага, придут в конце мая – начале июня, а чтобы наступать — не ранее второй половины июня", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".