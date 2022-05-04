Хакеры слили в Сеть документы о поставках "нейтральной" Швецией оружия Киеву

При этом Стокгольм не желает огласки информации и просит украинскую сторону поспособствовать её сокрытию.

Хакеры распространили в Сети документы, которые подтверждают передачу Швецией вооружения и боеприпасов Украине. Страна не раз говорила о своём нейтральном статусе, поэтому в них также содержится просьба к Киеву не разглашать подобные сведения, пишет телеграм-канал Beregini.

Швеция попросила Киев не разглашать поставки оружия. Фото © Telegram / Beregini

Документ о предоставлении Швецией оружия Киеву. Фото © Telegram / Beregini

Швеция поставила Украине оружие. Фото © Telegram / Beregini

Согласно публикуемым текстам, парламент Швеции одобрил 24 марта 2022 года предоставление Незалежной наступательного вооружения и боеприпасов общей стоимостью 205 миллионов шведских крон. Среди них 7.62/95 PRJ в количестве 3 000 000 штук и 7.62/95 SLPRJ — 470 000 штук. Документы о передаче оружия подписаны послом Украины в Швеции Андреем Плахотнюком и отправлены в Киев замминистру иностранных дел Украины, а копия — в офис президента. При этом украинский дипломат указывает на требование Стокгольма не предавать информацию о поставках патронов огласке.