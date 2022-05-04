Хакеры слили в Сеть документы о поставках "нейтральной" Швецией оружия Киеву
При этом Стокгольм не желает огласки информации и просит украинскую сторону поспособствовать её сокрытию.
Хакеры распространили в Сети документы, которые подтверждают передачу Швецией вооружения и боеприпасов Украине. Страна не раз говорила о своём нейтральном статусе, поэтому в них также содержится просьба к Киеву не разглашать подобные сведения, пишет телеграм-канал Beregini.
Швеция попросила Киев не разглашать поставки оружия. Фото © Telegram / Beregini
Документ о предоставлении Швецией оружия Киеву. Фото © Telegram / Beregini
Швеция поставила Украине оружие. Фото © Telegram / Beregini
Согласно публикуемым текстам, парламент Швеции одобрил 24 марта 2022 года предоставление Незалежной наступательного вооружения и боеприпасов общей стоимостью 205 миллионов шведских крон. Среди них 7.62/95 PRJ в количестве 3 000 000 штук и 7.62/95 SLPRJ — 470 000 штук. Документы о передаче оружия подписаны послом Украины в Швеции Андреем Плахотнюком и отправлены в Киев замминистру иностранных дел Украины, а копия — в офис президента. При этом украинский дипломат указывает на требование Стокгольма не предавать информацию о поставках патронов огласке.
Ранее Норвегия направила около 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль" на Украину. По данным Минобороны страны, ракета не будет использоваться войсками королевства, но она по-прежнему является современным и эффективным оружием, которое принесёт Незалежной большую пользу. При этом вооружение и технику предоставляют и другие государства, в том числе Дания, Финляндия, Нидерланды, Германия и страны Прибалтики.
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