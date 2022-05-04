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Регион
Опубликовано 4 мая 2022, 08:59
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Шойгу: ВС РФ рассматривают как цель любой транспорт НАТО, прибывший с оружием на Украину

Министр обороны подчеркнул, что США и их союзники по альянсу продолжают накачивать Незалежную вооружением.

Транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для ВСУ, прибывшие на территорию Незалежной, будут уничтожаться, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд ВСУ, рассматривается нами как законная цель для поражения", отметил Шойгу.

Министр добавил, что российские военные в ходе спецоперации с честью исполняют воинский долг, обеспечивают безопасность населения Донбасса и продолжат выполнять все задачи, поставленные верховным главнокомандующим.

Шойгу: Мариуполь находится под контролем Российской армии
Шойгу: Мариуполь находится под контролем Российской армии

А ранее в российском Минобороны прокомментировали заявление замглавы военного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи и подчеркнули, что, если Киев будет использовать западное оружие для ударов по объектам на территории РФ, Москва немедленно ответит.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Александра Вишнякова
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