Шойгу: ВС РФ рассматривают как цель любой транспорт НАТО, прибывший с оружием на Украину

Министр обороны подчеркнул, что США и их союзники по альянсу продолжают накачивать Незалежную вооружением.

Транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для ВСУ, прибывшие на территорию Незалежной, будут уничтожаться, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд ВСУ, рассматривается нами как законная цель для поражения", — отметил Шойгу.

Министр добавил, что российские военные в ходе спецоперации с честью исполняют воинский долг, обеспечивают безопасность населения Донбасса и продолжат выполнять все задачи, поставленные верховным главнокомандующим.