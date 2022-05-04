Шойгу: Мариуполь находится под контролем Российской армии

В этом городе, как и на других освобождённых территориях, уже налаживается мирная жизнь.

Мариуполь — крупнейший промышленный и транспортный узел на Азовском море — находится под контролем Российской армии. Об этом на селекторном совещании в среду заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что в этом городе, как и на других освобождённых территориях, уже налаживается мирная жизнь.