Шойгу: Мариуполь находится под контролем Российской армии
В этом городе, как и на других освобождённых территориях, уже налаживается мирная жизнь.
Мариуполь — крупнейший промышленный и транспортный узел на Азовском море — находится под контролем Российской армии. Об этом на селекторном совещании в среду заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что в этом городе, как и на других освобождённых территориях, уже налаживается мирная жизнь.
"На освобождённых от националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем Российской армии", — сказал Шойгу.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за два дня с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали более 100 человек. 46 человек, освобождённые 30 апреля, добровольно приняли решение остаться на территории ДНР. А 69 жителей, вызволенные 1 мая, отправились в направлении города Запорожье с представителям ООН и МККК. Также ведомство опубликовало видео с эвакуацией гражданских.