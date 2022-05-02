"Нас военные не выпускали": Минобороны публикует видео эвакуации гражданских с "Азовстали"

Украинские военные удерживали людей, объясняя это озабоченностью их безопасностью. Причём о гумкоридорах мирные жители знали, но выбраться не могли.

Эвакуированные с "Азовстали" гражданские рассказали, как ВСУ удерживали их на заводе. Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео эвакуации мирных жителей, которых украинские силовики не выпускали с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Некоторые гражданские рассказали, что знали о гуманитарных коридорах, они пытались покинуть бункер, но националисты не позволили.

"Они всё время говорили: "Не ходите туда, там выжженный город, там некуда идти". <...> Нас не выпускали с завода. Нас держали в бункере и просто не выпускали", — рассказала одна из эвакуированных жительниц.

По её словам, украинские военные постоянно повторяли, что идти гражданским некуда, к тому же там "плохие парни", которые могут расстрелять их. О гумкоридорах мариупольцы знали благодаря радио, но добраться до них людям не удалось. При этом военные заявляли, что переживают за безопасность гражданских, поскольку их могут расстрелять.

"Такое впечатление сложилось, что мы никому не нужны. <…> Вообще никто не приходит: ни военные, ни гражданские, ни начальник завода. Вообще никого нету", — поделился другой эвакуированный с завода.

Однажды военнослужащие даже сказали им копать окопы, но мужчины отказались, поскольку на открытом пространстве они "были бы как на ладони". По словам ещё одной оказавшейся в заложниках женщины, гражданские даже пытались сбежать. Она рассказала, что в какой-то момент на улице стало тихо. Тогда люди решили собраться выйти из бункера, однако удалось пройти немного.

"Метров 50, наверно, прошли, и они там со здания с оружием: "Стоять! Куда вы собрались?" — добавила женщина.

Хотя у людей уже заканчивалась еда, а дети не выдерживали всей этой обстановки, военные всё равно развернули их обратно в бункер.