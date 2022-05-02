Сотрудница "Азовстали" заявила о возможном нахождении на заводе генерала-наёмника

По словам женщины, он "азовец", говорили об этом человеке украинские военные, которые общались с находившимися там мирными жителями.

Сотрудница завода "Азовсталь", которая была эвакуирована с мариупольского предприятия накануне, заявила о возможном нахождении там генерала из числа иностранных наёмников. По словам женщины, он может поддерживать связь с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Военные приходили и говорили, что "у нас там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он "азовец", он вроде бы как из наёмников. И он лично на связи с Зеленским", — приводит РИА "Новости" слова Натальи Усмановой.

Она была одной из десятков мирных жителей, которые накануне вышли с территории "Азовстали" и прилегающих к комбинату кварталов. Среди них было восемь детей.