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Опубликовано 2 мая 2022, 02:46
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Сотрудница "Азовстали" заявила о возможном нахождении на заводе генерала-наёмника

По словам женщины, он "азовец", говорили об этом человеке украинские военные, которые общались с находившимися там мирными жителями.

Сотрудница завода "Азовсталь", которая была эвакуирована с мариупольского предприятия накануне, заявила о возможном нахождении там генерала из числа иностранных наёмников. По словам женщины, он может поддерживать связь с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Военные приходили и говорили, что "у нас там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он "азовец", он вроде бы как из наёмников. И он лично на связи с Зеленским", — приводит РИА "Новости" слова Натальи Усмановой.

Она была одной из десятков мирных жителей, которые накануне вышли с территории "Азовстали" и прилегающих к комбинату кварталов. Среди них было восемь детей.

В Киеве заявили, что на "Азовстали" находятся ещё сотни гражданских
В Киеве заявили, что на "Азовстали" находятся ещё сотни гражданских

Ранее Лайф сообщал, что, по данным Минобороны РФ, с территории "Азовстали" удалось эвакуировать 80 гражданских лиц. Люди, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, были переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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