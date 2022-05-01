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Опубликовано 1 мая 2022, 18:59
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В Киеве заявили, что на "Азовстали" находятся ещё сотни гражданских

Освобождённые и эвакуированные с завода люди рассказали, что украинские радикалы запугивали мирных граждан, чтобы они оставались там.

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе ещё остаются несколько сотен мирных жителей, заявил командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Денис Шлега.

"По нашим подсчётам, ещё несколько сотен гражданских находится в бункерах "Азовстали" и около 20 маленьких детей. Сколько нужно ещё таких попыток (эвакуации. — Прим. Лайфа)... это два или один заход", — сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

При этом освобождённые и эвакуированные с завода сообщают, что украинские радикалы запугивали мирных граждан, чтобы те оставались на "Азовстали"... и что там ещё могут находиться около трёхсот человек.

Зеленский: Около 100 гражданских эвакуированы с "Азовстали" и направляются в Запорожье
Зеленский: Около 100 гражданских эвакуированы с "Азовстали" и направляются в Запорожье

Ранее Лайф сообщал, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать 80 гражданских лиц. Люди, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Арина Родионова
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