В Киеве заявили, что на "Азовстали" находятся ещё сотни гражданских
Освобождённые и эвакуированные с завода люди рассказали, что украинские радикалы запугивали мирных граждан, чтобы они оставались там.
На заводе "Азовсталь" в Мариуполе ещё остаются несколько сотен мирных жителей, заявил командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Денис Шлега.
"По нашим подсчётам, ещё несколько сотен гражданских находится в бункерах "Азовстали" и около 20 маленьких детей. Сколько нужно ещё таких попыток (эвакуации. — Прим. Лайфа)... это два или один заход", — сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".
При этом освобождённые и эвакуированные с завода сообщают, что украинские радикалы запугивали мирных граждан, чтобы те оставались на "Азовстали"... и что там ещё могут находиться около трёхсот человек.
Ранее Лайф сообщал, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать 80 гражданских лиц. Люди, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.
ТАСС / Пётр Ковалёв