В центре Мариуполя установят памятник бабушке со Знаменем Победы, давшей отпор ВСУ
Мэр города Константин Иващенко сообщил, что скульптура появится на площади имени Ленинского Комсомола в ближайшее время. Её привезут уже завтра утром.
В центре Мариуполя появится памятник уже легендарной героической бабушке, которая вышла со Знаменем Победы к солдатам ВСУ и отказалась от предложенных продуктов после их издёвок. Об этом в воскресенье в беседе с ТАСС сообщил мэр города Константин Иващенко.
"Завтра к утру привезут памятник храброй бабушке, которая встретила с советским флагом украинских военнослужащих и отказалась обменять Знамя Победы на продукты. В ближайшее время установим", — сказал он.
А ранее в Воронеж из Донбасса доставили Знамя Победы для скульптуры "Бабушка с красным флагом". 9 Мая статуя будет установлена в Кольцовском сквере города, а потом в музее-диораме. По словам мэра, каждый житель "сможет вспомнить её поступок, выбор и ещё раз задуматься".