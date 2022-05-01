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Опубликовано 1 мая 2022, 18:54
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В центре Мариуполя установят памятник бабушке со Знаменем Победы, давшей отпор ВСУ

Мэр города Константин Иващенко сообщил, что скульптура появится на площади имени Ленинского Комсомола в ближайшее время. Её привезут уже завтра утром.

В центре Мариуполя появится памятник уже легендарной героической бабушке, которая вышла со Знаменем Победы к солдатам ВСУ и отказалась от предложенных продуктов после их издёвок. Об этом в воскресенье в беседе с ТАСС сообщил мэр города Константин Иващенко.

"Завтра к утру привезут памятник храброй бабушке, которая встретила с советским флагом украинских военнослужащих и отказалась обменять Знамя Победы на продукты. В ближайшее время установим", — сказал он.

В Нальчике и Моздоке появилось изображение бабушки со Знаменем Победы, давшей отпор ВСУ
В Нальчике и Моздоке появилось изображение бабушки со Знаменем Победы, давшей отпор ВСУ

А ранее в Воронеж из Донбасса доставили Знамя Победы для скульптуры "Бабушка с красным флагом". 9 Мая статуя будет установлена в Кольцовском сквере города, а потом в музее-диораме. По словам мэра, каждый житель "сможет вспомнить её поступок, выбор и ещё раз задуматься".

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Ирина Фальке
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