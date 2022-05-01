Протестующие перебили выступление Шольца лозунгами против поставок оружия Киеву

Канцлер ФРГ при этом назвал безоружный способ добиться мира на Украине устаревшим и обещал, что Германия продолжит поддержку вооружением по примеру других стран Европы.

Во время выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу военных поставок Киеву публика в Дюссельдорфе пыталась перебить его речь, скандируя лозунг "Добиться мира без оружия".

"Этот взгляд устарел", — сказал Шольц на мероприятии по случаю Первомая, его заявление транслировал телеканал Phoenix.

Повышая голос из-за криков протестующих, Шольц заявил, что уважает пацифизм и любые мнения, но гражданам Украины якобы "должно казаться цинизмом, когда им говорят, что они должны защищаться без оружия". Он уточнил, что Германия и далее будет поддерживать Киев деньгами, гуманитарной помощью и поставками вооружения, "как это делают многие другие страны в Европе".