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Опубликовано 1 мая 2022, 18:41
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Протестующие перебили выступление Шольца лозунгами против поставок оружия Киеву

Канцлер ФРГ при этом назвал безоружный способ добиться мира на Украине устаревшим и обещал, что Германия продолжит поддержку вооружением по примеру других стран Европы.

Во время выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу военных поставок Киеву публика в Дюссельдорфе пыталась перебить его речь, скандируя лозунг "Добиться мира без оружия".

"Этот взгляд устарел", — сказал Шольц на мероприятии по случаю Первомая, его заявление транслировал телеканал Phoenix.

Повышая голос из-за криков протестующих, Шольц заявил, что уважает пацифизм и любые мнения, но гражданам Украины якобы "должно казаться цинизмом, когда им говорят, что они должны защищаться без оружия". Он уточнил, что Германия и далее будет поддерживать Киев деньгами, гуманитарной помощью и поставками вооружения, "как это делают многие другие страны в Европе".

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Как сообщал Лайф ранее, более ста тысяч жителей Германии подписали петицию против поставок оружия Киеву. Авторы обращения попросили власти ФРГ внести вклад в скорейшее перемирие между Россией и Украиной. Следующая цель по поддержке запроса — отметка в 150 000 голосов.

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ТАСС / Michael Kappeler

Арина Родионова
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