Протестующие перебили выступление Шольца лозунгами против поставок оружия Киеву
Канцлер ФРГ при этом назвал безоружный способ добиться мира на Украине устаревшим и обещал, что Германия продолжит поддержку вооружением по примеру других стран Европы.
Во время выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу военных поставок Киеву публика в Дюссельдорфе пыталась перебить его речь, скандируя лозунг "Добиться мира без оружия".
"Этот взгляд устарел", — сказал Шольц на мероприятии по случаю Первомая, его заявление транслировал телеканал Phoenix.
Повышая голос из-за криков протестующих, Шольц заявил, что уважает пацифизм и любые мнения, но гражданам Украины якобы "должно казаться цинизмом, когда им говорят, что они должны защищаться без оружия". Он уточнил, что Германия и далее будет поддерживать Киев деньгами, гуманитарной помощью и поставками вооружения, "как это делают многие другие страны в Европе".
Как сообщал Лайф ранее, более ста тысяч жителей Германии подписали петицию против поставок оружия Киеву. Авторы обращения попросили власти ФРГ внести вклад в скорейшее перемирие между Россией и Украиной. Следующая цель по поддержке запроса — отметка в 150 000 голосов.
ТАСС / Michael Kappeler