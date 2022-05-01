В Конгресс США внесли резолюцию, разрешающую привлечь ВС Америки к обороне Украины
В случае одобрения инициатива уполномочит президента Штатов использовать ВС страны для реагирования на сценарий, при котором РФ будет применять биологическое и ядерное оружие, заявил автор проекта.
Член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер внёс на рассмотрение резолюцию, разрешающую привлечь ВС Америки к обороне Украины. Информация о соответствующей инициативе опубликована на сайте конгрессмена.
"Побеседовав с госсекретарём Блинкеном и выслушав его серьёзную озабоченность насчёт возможности применения Путиным химического оружия, я уверен, что США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия", — заявил Кинзингер.
По его словам, в случае одобрения резолюция "уполномочит президента США" использовать ВС страны для реагирования на сценарий, при котором Россия будет применять биологическое и ядерное оружие.
Ранее Лайф писал, что Конгресс США работает над запросом Байдена о выделении 33 млрд долларов Украине. Делегация Палаты представителей послала Киеву "недвусмысленный и мощный сигнал": Америка твёрдо стоит на стороне Незалежной.
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