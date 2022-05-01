Кадыров: Город Попасная скоро будет полностью освобождён от украинских боевиков
Помощник главы Чечни, заместитель начальника Росгвардии республики продемонстрировал разгромленное, уже освобождённое от националистов здание Рады в центре города.
Замначальника Росгвардии ЧР Мартынов показал зал заседаний в здании Рады в Попасной. Видео © Telegram / Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что город Попасная скоро будет полностью освобождён от украинских боевиков. Об этом он сообщил в телеграм-канале в воскресенье.
"Больше прислуживать депутаты бандеровцам не будут. Скоро весь город будет свободным. Люди смогут вернуться в дома и заняться привычными делами. Мирная жизнь будет царить везде", — написал он.
В дополнение к сообщению Кадыров опубликовал видео, на котором заместитель начальника Росгвардии Чеченской Республики Даниил Мартынов показывает освобождённое от украинских боевиков здание Рады в Попасной.
"Мы идём вперёд, никаких компромиссов, только победа", — сказал помощник главы Чечни.
Ранее Рамзан Кадыров призвал командира украинских морпехов сдаться. Он записал длинное аудиообращение, в котором пристыдил Волынского за ранее записанное им видеопослание с просьбой провести процедуру эксфильтрации.
Telegram / Kadyrov_95