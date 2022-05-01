Кадыров: Город Попасная скоро будет полностью освобождён от украинских боевиков

Помощник главы Чечни, заместитель начальника Росгвардии республики продемонстрировал разгромленное, уже освобождённое от националистов здание Рады в центре города.

Замначальника Росгвардии ЧР Мартынов показал зал заседаний в здании Рады в Попасной. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что город Попасная скоро будет полностью освобождён от украинских боевиков. Об этом он сообщил в телеграм-канале в воскресенье.

"Больше прислуживать депутаты бандеровцам не будут. Скоро весь город будет свободным. Люди смогут вернуться в дома и заняться привычными делами. Мирная жизнь будет царить везде", — написал он.

В дополнение к сообщению Кадыров опубликовал видео, на котором заместитель начальника Росгвардии Чеченской Республики Даниил Мартынов показывает освобождённое от украинских боевиков здание Рады в Попасной.

"Мы идём вперёд, никаких компромиссов, только победа", — сказал помощник главы Чечни.