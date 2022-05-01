Росгвардия за неделю задержала на Украине 94 человек, причастных к ВСУ и нацорганизациям

В ходе действий подразделений ведомства выполнено семь задач по сопровождению гуманитарных колонн, обеспечена выдача более 105 тонн груза, помощь получило более 16 тысяч людей.

Подразделения Росгвардии на Украине за неделю задержали 94 человек, причастных к деятельности СБУ, ВСУ и националистических организаций. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"Росгвардия продолжает выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территориях, освобождённых от националистов", — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, обнаружено 12 тайников с более чем 200 тысячами боеприпасов, изъято четыре единицы военной и специальной техники, 236 единиц огнестрельного оружия, 13 гранатомётов, 92 ручные гранаты, 57 снарядов и мин, три самодельных взрывных устройства, а также свыше десяти килограммов взрывчатых веществ.

В ходе действий подразделений Росгвардии выполнено семь задач по сопровождению гуманитарных колонн, обеспечена выдача более 105 тонн груза, помощь получило более 16 тысяч жителей Бердянска, Геническа, Мелитополя и других городов.