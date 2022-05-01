ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 мая 2022, 15:44
14007

Минобороны: С территории "Азовстали" удалось эвакуировать 80 гражданских лиц

Люди, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.

Эвакуированные с территории "Азовстали" в Мариуполе. Видео © Минобороны РФ

С территории "Азовстали" в Мариуполе удалось эвакуировать 80 гражданских лиц, среди которых есть женщины и дети. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей", — говорится в сообщении ведомства.

Подразделениями ВС РФ и Народной милиции ДНР был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины для безопасной эвакуации гражданских лиц. Все освобождённые были вывезены в населённый пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им предоставили ночлег, питание и была предложена необходимая медицинская помощь.

Эвакуированные, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.

Военкор RT Газдиев сообщил, что территория "Азовстали" закупорена намертво ВС России и ДНР
Военкор RT Газдиев сообщил, что территория "Азовстали" закупорена намертво ВС России и ДНР

Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 100 гражданских эвакуированы с "Азовстали" и направляются в Запорожье. Лидер Незалежной добавил, что в данный момент украинская команда вместе с представителями ООН работает над вывозом остальных людей с территории завода.

BannerImage

Минобороны РФ

Никита Осипов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar