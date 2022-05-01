Минобороны: С территории "Азовстали" удалось эвакуировать 80 гражданских лиц

Люди, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.

Эвакуированные с территории "Азовстали" в Мариуполе. Видео © Минобороны РФ

С территории "Азовстали" в Мариуполе удалось эвакуировать 80 гражданских лиц, среди которых есть женщины и дети. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей", — говорится в сообщении ведомства.

Подразделениями ВС РФ и Народной милиции ДНР был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины для безопасной эвакуации гражданских лиц. Все освобождённые были вывезены в населённый пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им предоставили ночлег, питание и была предложена необходимая медицинская помощь.

Эвакуированные, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.