Военкор RT Газдиев сообщил, что территория "Азовстали" закупорена намертво ВС России и ДНР

Ежедневно там действует односторонний режим тишины. В это время мирные жители и украинские бойцы, решившие сложить оружие, могут выйти.

Военкор RT рассказал о ситуации на заблокированной силами России и ДНР "Азовстали". Видео © Telegram / Murado

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал о ситуации на заводе "Азовсталь", где скрываются украинские националисты и удерживаются мирные жители. Видео промышленной зоны опубликовано в телеграм-канале журналиста.

Руины, показанные на кадрах... Это всё, что осталось от помещений "Азовстали", а внутри катакомб — тысячи националистов, удерживающих солдат ВСУ и жителей, которые желают сдаться. На видео Гаджиев показал и последний жилой квартал, за который боролись нацбаты, но освободить его всё-таки смогли.

"Территория промзоны закупорена намертво. С севера часть промзоны контролируется ВС РФ, ДНР и чеченскими бойцами. Южная часть "зашита" снайперами, пехотой, тяжёлой техникой и ПТРК", — написал журналист.

По его словам, ежедневно там действует односторонний режим тишины: силы ВС РФ и ДНР ведут переговоры с националистами. В это время мирные жители и солдаты, решившие сложить оружие, могут выйти. Но тот период украинские бойцы используют совсем для иных целей, они занимаются переброской припасов, амуниции и меняют своих боевиков на поверхности промзоны.