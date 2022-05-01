Зеленский: Около 100 гражданских эвакуированы с "Азовстали" и направляются в Запорожье
Лидер Незалежной добавил, что в данный момент украинская команда вместе с представителями ООН работает над вывозом остальных людей с территории завода.
Около 100 мирных жителей были эвакуированы с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, они направляются в Запорожье. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Началась эвакуация гражданских с "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже едет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье", — сказал он.
Зеленский выразил благодарность команде, которая занималась их эвакуацией, добавив, что в данный момент она вместе с представителями ООН работает над вывозом остальных гражданских с территории завода.
Ранее в Минобороны рассказали, что из ближайших к "Азовстали" домов эвакуировали 46 мирных жителей. Граждан на автобусах доставили в населённый пункт Безыменное, где им предоставили ночлег и питание, а также предложили необходимую медицинскую помощь.
ТАСС / Ukraine Presidency / Ukraine Presi / Planet Pix via ZUMA Press Wire