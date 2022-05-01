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Регион
Опубликовано 1 мая 2022, 15:25
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Зеленский: Около 100 гражданских эвакуированы с "Азовстали" и направляются в Запорожье

Лидер Незалежной добавил, что в данный момент украинская команда вместе с представителями ООН работает над вывозом остальных людей с территории завода.

Около 100 мирных жителей были эвакуированы с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, они направляются в Запорожье. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Началась эвакуация гражданских с "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже едет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье", — сказал он.

Зеленский выразил благодарность команде, которая занималась их эвакуацией, добавив, что в данный момент она вместе с представителями ООН работает над вывозом остальных гражданских с территории завода.

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Ранее в Минобороны рассказали, что из ближайших к "Азовстали" домов эвакуировали 46 мирных жителей. Граждан на автобусах доставили в населённый пункт Безыменное, где им предоставили ночлег и питание, а также предложили необходимую медицинскую помощь.

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ТАСС / Ukraine Presidency / Ukraine Presi / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Григорий Воронцов
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