Зеленский: Около 100 гражданских эвакуированы с "Азовстали" и направляются в Запорожье

Лидер Незалежной добавил, что в данный момент украинская команда вместе с представителями ООН работает над вывозом остальных людей с территории завода.

Около 100 мирных жителей были эвакуированы с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, они направляются в Запорожье. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Началась эвакуация гражданских с "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже едет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье", — сказал он.

Зеленский выразил благодарность команде, которая занималась их эвакуацией, добавив, что в данный момент она вместе с представителями ООН работает над вывозом остальных гражданских с территории завода.