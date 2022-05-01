Сенатор Ковитиди назвала частью большого плана США и НАТО приезд Анджелины Джоли во Львов

По словам парламентария, их целью является захват контроля над западной частью Украины, чтобы создать широкую буферную зону для разгрузки и транспортировки потока оружия из Штатов и Европы.

Приезд американской актрисы Анджелины Джоли во Львов является частью большого стратегического плана США и НАТО для захвата контроля над западной частью Украины. Такое мнение Лайфу высказала член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

По её словам, в случае появления новых стратегических интересов их реализация может проводиться несколькими путями, в том числе и мягкой силой.

"Если в совокупности оценить не только неожиданный приезд Анджелины Джоли, но и в целом всё то, что происходит на западном направлении, я бы сказала, что всё это можно оценить как попытку осуществления контроля над западными областями Украины и создания такой глубокой стратегической тени на западном направлении. Цель — создание широкой буферной зоны для осуществления безопасной и бесперебойной разгрузки и транспортировки потока оружия из США и Европы", — уверена парламентарий.

Сенатор назвала Западную Украину субъектом стратегических интересов НАТО. Также Ковитиди напомнила, что Джоли выступает послом доброй воли ООН.

"Так или иначе, мягкая сила должна будет войти на территорию Западной Украины, если мы правильно читаем стратегическую цель НАТО и США. Поэтому приезд американской актрисы — это всего лишь часть большого стратегического плана. В данном случае мы ещё и понимаем, что создаётся и системно развивается новый центр противостояния, это западное направление", — заключила член Совфеда.