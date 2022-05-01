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Регион
Опубликовано 1 мая 2022, 13:17
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Захарова объяснила визит Анджелины Джоли на Украину отвлечением внимания от "Азовстали"

В то время как ВСУ удерживают в заложниках мирных жителей и не дают им выйти, "гении западного пиара" звонят известной актрисе, чтобы отправить её на Украину, отметила дипломат.

Приезд американской актрисы Анджелины Джоли во Львов организован с целью отвлечения внимания от происходящего на "Азовстали" в Мариуполе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.

Она подчеркнула, что украинские силовики держат в заложниках мирных жителей, не дают им выйти, хотя Минобороны РФ объявляло о гумкоридорах, гарантируя жизнь и содействие вышедшим. К данному процессу, продолжает дипломат, подключились ООН и Красный Крест. В результате эти "гении западного пиара" звонят Анджелине Джоли, чтобы общественное мнение ни на секунду не "усомнилось в мейнстриме".

"Звонят самому раскрученному представителю всего на свете — Анджелине Джоли. <...> Главная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от "Азовстали", — написала Захарова.

Дипломат напомнила, что актриса является послом доброй воли ООН, и отметила, что организация уже поспешила откреститься от своей причастности к поездке Джоли на Украину. По словам Захаровой, знаменитость хоть и посещала сирийских беженцев и африканских голодающих, но никому из них легче от этого не стало.

ТАСС: С территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали ещё 40 человек
ТАСС: С территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали ещё 40 человек

Ранее Лайф писал, что Анджелину Джоли заметили в кофейне во Львове. Автор видео пояснила, что она зашла в это заведение за круассанами и напитком, а встретила известную актрису.

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t.me / MariaVladimirovnaZakharova

Евгения Колесникова
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