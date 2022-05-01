ТАСС: С территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали ещё 40 человек
В том числе оттуда вывезли восьмерых детей и 14 женщин. Для этого были задействованы три автобуса.
Ещё 40 мирных жителей эвакуировали с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, людей вывезли на трёх автобусах. В число эвакуированных вошли восемь детей и 14 женщин.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что из ближайших к "Азовстали" домов эвакуировали 46 мирных жителей. Граждан на автобусах доставили в населённый пункт Безыменное, где им предоставили ночлег и питание, а также предложили необходимую медицинскую помощь.
ТАСС / Петр Ковалев