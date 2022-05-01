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Опубликовано 1 мая 2022, 12:42
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ТАСС: С территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали ещё 40 человек

В том числе оттуда вывезли восьмерых детей и 14 женщин. Для этого были задействованы три автобуса.

Ещё 40 мирных жителей эвакуировали с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, людей вывезли на трёх автобусах. В число эвакуированных вошли восемь детей и 14 женщин.

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что из ближайших к "Азовстали" домов эвакуировали 46 мирных жителей. Граждан на автобусах доставили в населённый пункт Безыменное, где им предоставили ночлег и питание, а также предложили необходимую медицинскую помощь.

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ТАСС / Петр Ковалев

Евгения Колесникова
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