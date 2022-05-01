ТАСС: С территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали ещё 40 человек

В том числе оттуда вывезли восьмерых детей и 14 женщин. Для этого были задействованы три автобуса.

Ещё 40 мирных жителей эвакуировали с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, людей вывезли на трёх автобусах. В число эвакуированных вошли восемь детей и 14 женщин.