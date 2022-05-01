СКР установил причастность ещё шести украинских командиров к обстрелам Донбасса

Некоторые из них отдали приказ обстрелять Петровский и Киевский районы ДНР, в результате чего погиб один человек. Другие командиры руководили преступлениями в шести населённых пунктах ЛНР.

Следственный комитет России выявил ещё шестерых украинских командиров, которые причастны к ряду преступлений против мирных жителей Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Следственный комитет России установил причастность шести украинских командиров ещё к ряду аналогичных преступлений, совершённых с 30 апреля по 1 мая на территории Донецкой и Луганской народных республик", — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили в отношении этих командиров уголовные дела. Сейчас следователи устанавливают подразделения украинских вооружённых формирований и конкретных лиц из их состава, которые причастны к этим преступлениям.

По данным следствия, командир 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковник Игорь Иванов, подполковники Дмитрий Герасименко и Виталий Сущенко отдали своим подчинённым преступные приказы об артиллерийских обстрелах Петровского и Киевского районов Донецка. Указывается, что в результате пострадало шесть мирных жителей, один человек погиб, частично разрушено более 20 домов, а здания школы и детсада оказались повреждены.

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что командир 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Поступальский, начальник штаба Роман Мамавко и лейтенант Николай Янчий руководили обстрелами городов Золотое-5, Первомайск, Попасная, Стаханов и Ирмино, а также населённого пункта Орехово в ЛНР. Из-за их деяний погиб один человек, трое ранены, повреждено 20 домов, газопровод и другие объекты инфраструктуры.

"Кроме того, следствием зафиксированы следы многочисленных обстрелов украинскими силовиками Макеевки, Иловайска, Снежного, Дебальцева, посёлка городского типа Еленовка, села Ольгинка", — сообщили в ведомстве.

В результате этих обстрелов четыре человека были ранены. Также оказались разрушены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, здания колледжа, детского сада и средней школы, отметили в СК.