СК возбудил два уголовных дела после обстрела ВСУ жилых районов Донецка

В результате артиллерийских ударов осколочные ранения получили несовершеннолетний и женщина. Также были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины после обстрела жилых микрорайонов Донецка. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Ведомство установило, что в конце апреля украинские военные обстреляли жилые кварталы Петровского и Кировского районов. В результате осколочные ранения получили несовершеннолетний и женщина, им была оказана медицинская помощь. Также были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Военные следователи провели осмотр мест происшествий, допросили свидетелей. Сейчас устанавливаются лица, причастные к преступлению.