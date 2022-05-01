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Опубликовано 1 мая 2022, 13:33

СК возбудил два уголовных дела после обстрела ВСУ жилых районов Донецка

В результате артиллерийских ударов осколочные ранения получили несовершеннолетний и женщина. Также были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины после обстрела жилых микрорайонов Донецка. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Ведомство установило, что в конце апреля украинские военные обстреляли жилые кварталы Петровского и Кировского районов. В результате осколочные ранения получили несовершеннолетний и женщина, им была оказана медицинская помощь. Также были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Военные следователи провели осмотр мест происшествий, допросили свидетелей. Сейчас устанавливаются лица, причастные к преступлению.

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Ранее Лайф рассказывал, что СК РФ выявил ещё одного украинского командира, причастного к обстрелам ЛНР. Это Николай Янчий, первый заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Артур Лапсаков
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