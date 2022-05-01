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Опубликовано 1 мая 2022, 13:22
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Политолог Михайлов: Уничтожение техники ВСУ может остановить поток новых поставок с Запада

Хорошим признаком эксперт назвал ликвидацию складов с иностранным вооружением под Одессой, что говорит об осведомлённости России о местах и количестве поставок.

На фоне уничтожения российскими военными техники, которую Запад предоставляет ВСУ, союзники Украины могут заметить нецелесообразность таких поставок и прекратить их. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Хорошим признаком эксперт назвал уничтожение складов с западным вооружением под Одессой, что говорит об отличной осведомлённости России о местах и количествах поставок. Ликвидировать удастся большую часть, но не всё.

"Стоит учитывать, что в центре принятия решений на Украине находятся десятки высокопоставленных офицеров блока НАТО, которые занимаются стратегией и планированием противодействия продвижению российских войск", — объяснил Михайлов.

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А ранее Минобороны РФ показало видео удара ракетами "Оникс" по военным объектам Украины. В результате атаки уничтожен ангар ВСУ с вооружением из США и Европы на аэродроме в районе Одессы.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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