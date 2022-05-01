Политолог Михайлов: Уничтожение техники ВСУ может остановить поток новых поставок с Запада

Хорошим признаком эксперт назвал ликвидацию складов с иностранным вооружением под Одессой, что говорит об осведомлённости России о местах и количестве поставок.

На фоне уничтожения российскими военными техники, которую Запад предоставляет ВСУ, союзники Украины могут заметить нецелесообразность таких поставок и прекратить их. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Хорошим признаком эксперт назвал уничтожение складов с западным вооружением под Одессой, что говорит об отличной осведомлённости России о местах и количествах поставок. Ликвидировать удастся большую часть, но не всё.

"Стоит учитывать, что в центре принятия решений на Украине находятся десятки высокопоставленных офицеров блока НАТО, которые занимаются стратегией и планированием противодействия продвижению российских войск", — объяснил Михайлов.