Следователи зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя
Также было установлено, что акватория была заминирована. Вместе с тем были осмотрены военный катер ВМС Украины "Кременчуг" и остов сгоревшего при пожаре корабля "Донбасс".
Военные следователи Следственного комитета РФ зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и у прилегающей береговой линии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Кроме того, были установлены случаи минирования в ходе осмотра акватории и территории мариупольского порта. Также следователи изучили военный катер ВМС Украины "Кременчуг", который был брошен у причала, и остов корабля "Донбасс", уничтоженного пожаром. А позднее они нашли другое гражданское судно, затопленное в акватории недалеко от порта.
В середине апреля Минобороны РФ сообщало, что морской торговый порт Мариуполя полностью освобождён от боевиков украинского нацистского батальона "Азов". Уточнялось, что оставшиеся в городе подразделения ВСУ и нацистов блокированы и лишены возможности вырваться из окружения. А 30 апреля стало известно, что порт Мариуполя готовят к возобновлению работы. Внимание уделяют в том числе и причалам, по территории гавани перемещаются различные погрузочные машины. Также проводятся проверки на наличие взрывоопасных предметов.
Telegram / Народная милиция ДНР