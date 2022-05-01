Следователи зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя

Также было установлено, что акватория была заминирована. Вместе с тем были осмотрены военный катер ВМС Украины "Кременчуг" и остов сгоревшего при пожаре корабля "Донбасс".

Военные следователи Следственного комитета РФ зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и у прилегающей береговой линии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кроме того, были установлены случаи минирования в ходе осмотра акватории и территории мариупольского порта. Также следователи изучили военный катер ВМС Украины "Кременчуг", который был брошен у причала, и остов корабля "Донбасс", уничтоженного пожаром. А позднее они нашли другое гражданское судно, затопленное в акватории недалеко от порта.