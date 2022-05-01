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Опубликовано 1 мая 2022, 05:24
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Следователи зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя

Также было установлено, что акватория была заминирована. Вместе с тем были осмотрены военный катер ВМС Украины "Кременчуг" и остов сгоревшего при пожаре корабля "Донбасс".

Военные следователи Следственного комитета РФ зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и у прилегающей береговой линии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кроме того, были установлены случаи минирования в ходе осмотра акватории и территории мариупольского порта. Также следователи изучили военный катер ВМС Украины "Кременчуг", который был брошен у причала, и остов корабля "Донбасс", уничтоженного пожаром. А позднее они нашли другое гражданское судно, затопленное в акватории недалеко от порта.

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В середине апреля Минобороны РФ сообщало, что морской торговый порт Мариуполя полностью освобождён от боевиков украинского нацистского батальона "Азов". Уточнялось, что оставшиеся в городе подразделения ВСУ и нацистов блокированы и лишены возможности вырваться из окружения. А 30 апреля стало известно, что порт Мариуполя готовят к возобновлению работы. Внимание уделяют в том числе и причалам, по территории гавани перемещаются различные погрузочные машины. Также проводятся проверки на наличие взрывоопасных предметов.

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Евгения Колесникова
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