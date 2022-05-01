Оппозиция в Хорватии сочла введение евро в стране контрпродуктивным

Председатель оппозиционной партии "Движение за Отечество" заявил, что в условиях нестабильности, роста инфляции и экономического кризиса введение евро — это последнее, что нужно стране.

Хорватская оппозиция выступила против перехода страны на евро. Такое заявление сделал лидер партии "Движение за Отечество" Иван Пенава.

"В условиях нестабильности на мировых рынках, в частности [роста] инфляции и экономического кризиса, введение евро — это последнее, что нам нужно в настоящий момент", — подчеркнул политик.

Пенава призвал правительство и коалицию парламентского большинства "хорошо об этом подумать". По словам оппозиционера, намерение властей ввести в стране евро "далеко от того, за что выступали хорватские защитники".