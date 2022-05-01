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Опубликовано 1 мая 2022, 04:08
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Британского наёмника удивило хорошее отношение в российском плену

Гражданин Великобритании Шон Пиннер также признался, что ему пообещали помощь в возвращении домой.

Британский наёмник Шон Пиннер, который в ходе спецоперации на территории Украины оказался в плену у Вооружённых сил РФ, признался, что был удивлён хорошим отношением российских военных к нему.

Пленный британский наёмник рассказал, как его бригада попала в окружение в Мариуполе
Пленный британский наёмник рассказал, как его бригада попала в окружение в Мариуполе

"Я не ожидал такого. Мне залечили раны, меня напоили и накормили. Конечно, плен — это плен. Не стоит ожидать пятизвёздочного обслуживания, но до настоящего момента я встретил нормальное отношение и помощь в том, чтобы отправить меня домой", — рассказал Пиннер газете "Известия".

Боец отметил, что не заключал контракта с Вооружёнными силами Украины, поэтому с самого первого дня участия в боевых действиях сам нёс ответственность за свою жизнь. Пиннер также признался, что до начала российской спецоперации ему было комфортно в украинской армии.

Семья сдавшегося в плен британца Шона Пиннера заявила, что он не наёмник
Семья сдавшегося в плен британца Шона Пиннера заявила, что он не наёмник

Ранее Лайф сообщал, что на Украине ликвидировали датского наёмника. Его родственники уже связались с украинским посольством. Транспортировку тела на родину возьмёт на себя Копенгаген.

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Telegram / SHOT

Юлия Коновалова
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