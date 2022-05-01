Британского наёмника удивило хорошее отношение в российском плену

Гражданин Великобритании Шон Пиннер также признался, что ему пообещали помощь в возвращении домой.

Британский наёмник Шон Пиннер, который в ходе спецоперации на территории Украины оказался в плену у Вооружённых сил РФ, признался, что был удивлён хорошим отношением российских военных к нему.

"Я не ожидал такого. Мне залечили раны, меня напоили и накормили. Конечно, плен — это плен. Не стоит ожидать пятизвёздочного обслуживания, но до настоящего момента я встретил нормальное отношение и помощь в том, чтобы отправить меня домой", — рассказал Пиннер газете "Известия".

Боец отметил, что не заключал контракта с Вооружёнными силами Украины, поэтому с самого первого дня участия в боевых действиях сам нёс ответственность за свою жизнь. Пиннер также признался, что до начала российской спецоперации ему было комфортно в украинской армии.