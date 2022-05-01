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Опубликовано 1 мая 2022, 03:11
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Минобороны РФ: Украинские националисты обстреляли школу и детсад в Херсонской области

Всего под обстрел попало два населённых пункта, есть погибшие. Под огнём также оказались частные дома и кладбище. Ведомство опубликовало видео с последствиями атак.

Последствия обстрелов украинскими военными населённых пунктов Херсонской области. Видео © Минобороны РФ

Освобожденные сёла Киселёвка и Широкая Балка Херсонской области подверглись обстрелу со стороны украинских националистов, есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ведомство также опубликовало видео с последствиями атак.

Как уточняется, подразделения ВСУ стреляли только по гражданским объектам, среди которых оказались школа и детский сад в Киселёвке. Кроме того, целенаправленному обстрелу подверглось кладбище на окраине села Широкая Балка, на территории которого в этот момент находились мирные жители.

"В результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Зданиям школы, детского сада и частным домам причинён серьёзный ущерб. Из-за последствий обстрела со стороны ВСУ жители этих посёлков частично лишены электроснабжения", — подчеркнули в Минобороны.

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Ранее Лайф сообщал, что в результате обстрела со стороны Украины в Кировском районе Донецка произошёл пожар на нефтебазе. Как сообщил мэр города, огонь по району вёлся из крупнокалиберной артиллерии.

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Иван Косицын
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