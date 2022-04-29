В Донецке повреждена нефтебаза в результате обстрела украинскими войсками

Ночью ВСУ нанесли несколько ударов по Кировскому и Петровскому районам города. Один из снарядов попал в жилой дом, мужчина получил травму, его госпитализировали.

Очевидец снял пожар на нефтебазе. Видео © VK / Текстильщик [Кировский район] Донецк

В Донецке в Кировском районе в результате обстрела произошёл пожар на нефтебазе. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, удар был нанесён украинскими войсками. В течение прошедшей ночи они четыре раза открывали огонь по району из крупнокалиберной артиллерии.

"Украинским снарядом повреждена ёмкость на нефтебазе по улице Нефтяной, 9. Обесточены четыре трансформаторные подстанции, без электроэнергии осталось 50 абонентов", — рассказал мэр города в телеграм-канале, добавив, что на месте происшествия уже работают спецслужбы.

Кулемзин также сообщил, что ночью ВСУ нанесли удар по Петровскому району. Снаряд попал в жилой дом, в одну из квартир, в результате чего местный житель получил травму.