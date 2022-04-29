Антонов опроверг слова Псаки об отсутствии гуманитарных шагов со стороны РФ на Украине

Он напомнил, что с начала спецоперации в Россию было эвакуировано более миллиона человек, в Незалежную было доставлено около 16 тысяч тонн предметов первой необходимости.

Посол России в США Анатолий Антонов предложил пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки ознакомиться с документами Минобороны РФ в ответ на её заявление о том, что Вашингтон не видит гуманитарных шагов с российской стороны на Украине.

"Рекомендуем американским коллегам ознакомиться с регулярно обновляемыми материалами Минобороны РФ о гуманитарной обстановке в республике", — сказал посол.

По его словам, в материалах военного ведомства рассказывается и о создании Россией гуманитарных коридоров, и об оказании гумпомощи украинцам. Антонов напомнил, что, согласно данным, с начала спецоперации из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР было эвакуировано в Россию более миллиона человек, в Незалежную было доставлено около 16 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов.