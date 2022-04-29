Глава Херсонской области Сальдо обвинил Киев в отказе от города

"Мы вместе с военными понимаем, что нужна серьёзная защита нашего города. Случаи, которые происходят над нашим городом, — вчера были сбиты несколько ракет "Точки У" и системы залпового огня "Ураган" — говорят о том, что противовоздушная оборона работает очень эффективно, и мы уверены в том, что так будет и в дальнейшем. Сам факт применения такого боевого оружия над мирным городом говорит о том, что киевский режим отказался от херсонцев", — заявил Владимир Сальдо в ходе брифинга.