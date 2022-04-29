Глава Херсонской области Сальдо обвинил Киев в отказе от города
Свидетельствами тому чиновник назвал уничтоженные украинские ракеты "Точка У" и системы залпового огня "Ураган".
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо уверен, что удары украинских военных по Херсону свидетельствуют об отказе официального Киева от жителей города и самой территории.
"Мы вместе с военными понимаем, что нужна серьёзная защита нашего города. Случаи, которые происходят над нашим городом, — вчера были сбиты несколько ракет "Точки У" и системы залпового огня "Ураган" — говорят о том, что противовоздушная оборона работает очень эффективно, и мы уверены в том, что так будет и в дальнейшем. Сам факт применения такого боевого оружия над мирным городом говорит о том, что киевский режим отказался от херсонцев", — заявил Владимир Сальдо в ходе брифинга.
А ранее Министерство обороны России опубликовало кадры разрушений в Херсоне вследствие удара украинской ракетой "Точка-У". Это произошло 27 апреля в 23:00 по московскому времени. В ведомстве полагают, что обстрел жилых кварталов в районе проспекта Ушакова производился намеренно, что является нарушением норм международного гуманитарного права. В указанном районе находятся школы, детские сады и соцучреждения.
ТАСС / IMAGO / Jussi Nukari