СК РФ выявил ещё одного украинского командира, причастного к обстрелам ЛНР

Это Николай Янчий, первый заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ещё одного украинского командира, который отдавал приказы об обстрелах ЛНР, сообщает ведомство. Ему вменяется статья 356 УК РФ "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".

Николай Янчий занимал должность первого заместителя командира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24-й отдельной механизированной бригады ВС Украины. С 29 по 30 апреля он с сослуживцами обстреливал жилые районы городов ЛНР, в том числе Первомайск, Рубежное, Золотое-5 и Ирмино. В итоге были ранены трое мирных жителей, повреждены 30 домов, здание Свято-Ильинского монастыря в селе Варваровка и храма в Ирмино.

По данным следствия, к этим обстрелам также причастны полковник Сергей Поступальский, полковник Роман Мамавко, которые уже привлекаются к уголовной ответственности. СК РФ продолжает устанавливать всех виновных в обстрелах Донбасса.