Следователи тщательно изучат данные и дадут им уголовно-правовую оценку, а также примут меры к установлению лиц из числа украинских военных, причастных к этим действиям.

Российские следователи проверят данные Минобороны РФ о преступлениях украинских националистов в городах Незалежной. Соответствующее поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин, пишет пресс-служба ведомства.

"Председатель СК России поручил следователям проверить в рамках уголовных дел сведения о ряде преступных фактов украинских националистов, о которых сообщило Министерство обороны РФ. <...> Следствие тщательно изучит указанные сведения и даст им уголовно-правовую оценку, а также примет меры к установлению лиц из числа украинских националистов, причастных к этим действиям", — говорится в сообщении.

Есть информация, согласно которой в Николаевке националисты территориальной обороны проводят карательные рейды. Они проверяют, каких взглядов придерживаются местные жители, а также пытаются выявить факты передачи каких-либо сведений ВС РФ и представителям Народной милиции республик Донбасса. Боевики задерживают всех подозреваемых и пытают, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками.

Также сообщается, что в Марганце Днепропетровской области националисты заминировали дамбу Николаевского водохранилища, которую они хотят взорвать, чтобы "обвинить в этом подразделения российских войск". Если подрыв произойдёт, то есть риск затопления населённого пункта, а также ряда прилегающих субъектов с общей численностью населения более 45 тысяч человек.

По имеющимся данным, националисты продолжают готовить серию провокаций с массовыми уничтожениями мирных жителей для дальнейшего обвинения ВС РФ. Для этого украинские военные вблизи населённого пункта Цуповка Харьковской области установили артиллерийские орудия, чтобы нанести огневой удар во время массовой эвакуации мирных жителей по гумкоридору в западном направлении, который организовал Киев, отметили в ведомстве.

Кроме того, в СК рассказали, что украинские военные обстреляли гражданские объекты, в числе которых оказались школа и детский сад в Киселёвке, а также кладбище на окраине Широкой Балки, где находились люди. Как оказалось, есть пострадавшие и погибшие. Националисты вместе с тем нанесли серьёзный ущерб зданиям школы, детсада и частным домам, подчеркнули в ведомстве.