ВСУ снова обстреляли посёлок Калиново в ЛНР
Атака была зафиксирована в 13:25 со стороны села Новозвановка. Всего было выпущено 20 снарядов из РСЗО "Град".
Украинские войска снова обстреляли посёлок Калиново в Луганской Народной Республике, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град". Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 13:25 с направления н.п. Новозвановка по н.п. Калиново с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказал, что пять человек погибли в Донецке в результате обстрела ВСУ. Помимо этого ранения различной степени тяжести получили ещё 23 мирных жителя, среди которых двое детей. Также повреждены жилые многоквартирные и частные дома по улицам Островского и Монченко.
ТАСС / Станислав Красильников