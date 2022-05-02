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Опубликовано 2 мая 2022, 12:45

ВСУ снова обстреляли посёлок Калиново в ЛНР

Атака была зафиксирована в 13:25 со стороны села Новозвановка. Всего было выпущено 20 снарядов из РСЗО "Град".

Украинские войска снова обстреляли посёлок Калиново в Луганской Народной Республике, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град". Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 13:25 с направления н.п. Новозвановка по н.п. Калиново с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф рассказал, что пять человек погибли в Донецке в результате обстрела ВСУ. Помимо этого ранения различной степени тяжести получили ещё 23 мирных жителя, среди которых двое детей. Также повреждены жилые многоквартирные и частные дома по улицам Островского и Монченко.

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ТАСС / Станислав Красильников

Григорий Воронцов
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