ВСУ снова обстреляли посёлок Калиново в ЛНР

Атака была зафиксирована в 13:25 со стороны села Новозвановка. Всего было выпущено 20 снарядов из РСЗО "Град".

Украинские войска снова обстреляли посёлок Калиново в Луганской Народной Республике, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град". Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 13:25 с направления н.п. Новозвановка по н.п. Калиново с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", — говорится в сообщении.