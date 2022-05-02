В Рубежном нашли тела мирных жителей, расстрелянных бойцами ВСУ

По словам военнослужащего из ЛНР, перед решающим боем против Российской армии людей выгоняли из своих домов, а тех, кто не соглашался, убивали.

Народная милиция Луганской Народной Республики обнаружила тела расстрелянных мирных жителей в районе частного сектора за Центральным рынком города Рубежное в Донбассе, который ВСУ заняли перед решающим наступлением бойцов ЛНР и России. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал военный республики с позывным Ниндзя.

"Здесь находились самые ярые нацисты и инструктора из НАТО, а также с ними находилась часть резервистов, которых насильно заставляли воевать. Мирные жители, кому удавалось дойти на нашу территорию, рассказывали, что их просто выгоняли, а тех, кто не соглашался покинуть свой дом, просто расстреливали", — уточнил он.

По словам военнослужащего, при отступлении украинской армии и после него по жилому сектору вёлся артиллерийский обстрел, чтобы скрыть следы убийства мирных жителей, а также уничтожить брошенное иностранное вооружение. Сейчас все дома в районе разрушены или серьёзно повреждены.

"Находили потом мы тела мирных жителей, которые погибли. При осмотре было видно, что они были расстреляны в упор. Есть, конечно, мирные жители, которые погибли и от минно-взрывных травм. Все эти люди захоронены в городе Рубежное", — добавил Ниндзя.