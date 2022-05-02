Le Figaro: Санкции против России разрушают существующий миропорядок

Пока западные страны мечтали об эффективной глобализации, Москва и Пекин думали об альтернативной модели международных отношений, основанных на превосходстве государств, отметил автор статьи.

Западные страны, введя санкции против России, спровоцировали выход РФ из международной системы, а это повлечёт за собой разрушение международного консенсуса, который создавался на протяжении последних десятилетий. Об этом написал профессор геополитики в Inseec и ILV Хосе Гарсон в своей статье, опубликованной в Le Figaro.

"Их заявленная цель — спровоцировать уход России и россиян из международной системы. Их результатом, несомненно, будет необратимое разрушение международного консенсуса, который так медленно создавался на протяжении последних десятилетий", — утверждается в материале.

Профессор отметил, что санкции нанесли если не смертельный, то серьёзный удар по многосторонности. По его словам, пока Запад мечтал об эффективной глобализации, Россия и Китай думали об альтернативной модели международных отношений, основанных на превосходстве государств.