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Опубликовано 2 мая 2022, 10:26

Le Figaro: Санкции против России разрушают существующий миропорядок

Пока западные страны мечтали об эффективной глобализации, Москва и Пекин думали об альтернативной модели международных отношений, основанных на превосходстве государств, отметил автор статьи.

Западные страны, введя санкции против России, спровоцировали выход РФ из международной системы, а это повлечёт за собой разрушение международного консенсуса, который создавался на протяжении последних десятилетий. Об этом написал профессор геополитики в Inseec и ILV Хосе Гарсон в своей статье, опубликованной в Le Figaro.

"Их заявленная цель — спровоцировать уход России и россиян из международной системы. Их результатом, несомненно, будет необратимое разрушение международного консенсуса, который так медленно создавался на протяжении последних десятилетий", — утверждается в материале.

Профессор отметил, что санкции нанесли если не смертельный, то серьёзный удар по многосторонности. По его словам, пока Запад мечтал об эффективной глобализации, Россия и Китай думали об альтернативной модели международных отношений, основанных на превосходстве государств.

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Ранее стало известно, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго ЕС на импорт российской нефти. По данным австрийских СМИ, о подобном запрете не было и речи. На данный момент консультации с государствами – членами по шестому пакету санкций в отношении России продолжаются.

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Pixabay

Евгения Колесникова
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