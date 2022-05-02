Сдавшийся военный ВСУ рассказал, что новобранцев отправляют в бой без военной подготовки
Военнослужащий сложил оружие с полным боекомплектом, не совершив ни единого выстрела. Он объяснил свой поступок отсутствием желания вести боевые действия.
Сдавшийся боец ВСУ — об отправке новобранцев в бой без наличия боевой подготовки. Видео © Telegram / "Минобороны России"
Сдавшийся в плен военный ВСУ рассказал, что новобранцев отправляли в бой даже без прохождения боевой подготовки. Беседу с ним опубликовала пресс-служба Минобороны России.
"У нас ничего не было (военной подготовки. — Прим. Лайфа), один раз взяли на полигон и всё. Десять патронов дали, попал два раза из десяти", — сказал он.
Военнослужащий сдался с полным боекомплектом, не совершив ни единого выстрела. Он объяснил свой поступок отсутствием желания вести боевые действия. Также боец рассказал, что российские военные хорошо с ним обращаются, кормят, не применяют физическое насилие.
Ранее сложивший оружие военный ВСУ призвал бывших сослуживцев сдаться. На кадрах мужчина рассказал, что складывал оружие и боеприпасы в автомобили, которые должны были отправиться в харьковский отряд, после чего приехал домой и не выходил оттуда.
Скрин из видео Telegram / "Минобороны России"