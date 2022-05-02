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Опубликовано 2 мая 2022, 10:12
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Сдавшийся военный ВСУ рассказал, что новобранцев отправляют в бой без военной подготовки

Военнослужащий сложил оружие с полным боекомплектом, не совершив ни единого выстрела. Он объяснил свой поступок отсутствием желания вести боевые действия.

Сдавшийся боец ВСУ — об отправке новобранцев в бой без наличия боевой подготовки. Видео © Telegram / "Минобороны России"

Сдавшийся в плен военный ВСУ рассказал, что новобранцев отправляли в бой даже без прохождения боевой подготовки. Беседу с ним опубликовала пресс-служба Минобороны России.

"У нас ничего не было (военной подготовки. — Прим. Лайфа), один раз взяли на полигон и всё. Десять патронов дали, попал два раза из десяти", — сказал он.

Военнослужащий сдался с полным боекомплектом, не совершив ни единого выстрела. Он объяснил свой поступок отсутствием желания вести боевые действия. Также боец рассказал, что российские военные хорошо с ним обращаются, кормят, не применяют физическое насилие.

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Ранее сложивший оружие военный ВСУ призвал бывших сослуживцев сдаться. На кадрах мужчина рассказал, что складывал оружие и боеприпасы в автомобили, которые должны были отправиться в харьковский отряд, после чего приехал домой и не выходил оттуда.

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Скрин из видео Telegram / "Минобороны России"

Григорий Воронцов
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