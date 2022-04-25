Кадыров заявил о полном освобождении Рубежного в Луганской области

В данный момент российские военнослужащие совместно с бойцами из ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения от остатков бандеровцев, отметил он.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении от украинских националистов города Рубежное в Луганской области. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Ответственный за Луганское направление советник главы ЧР Апты Алаудинов сообщает о полном освобождении г. Рубежное от украинских националистов", — уточнил Кадыров.

По словам главы Чечни, спецподразделение "Ахмат" совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР атаковало последние позиции ВСУ в городе, нанеся им огромные потери. После этого украинские подразделения в спешке покинули линию боевых действий. В данный момент российские военнослужащие совместно с бойцами из ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения от остатков бандеровцев, добавил Кадыров.