"Мне Путин снился, я с ним чай пила!": Жительница Марьинки поблагодарила Россию за освобождение от ВСУ
Бои за населённый пункт, который находится на границе с Донецком, шли на протяжении целого месяца.
Жительница Марьинки рассказала, почему вопрос о проведении "Операции Z" давно назрел. Видео © LIFE
Жительница Марьинки (ДНР) рассказала, как на протяжении восьми лет их "обижали украинцы". По словам пенсионерки, вопрос о проведении российской "Операции Z" назревал уже давно.
Бабушка отметила, что её зять работал много лет на шахте. В то время украинская сторона не снабжала запчастями предприятие, а также не выплачивала зарплату сотрудникам. К тому же ни о какой технике безопасности в шахтах и речи не шло. В результате горняки получали на производстве ранения и даже гибли.
"Осталось три дома, три человека на улице, раньше каждый дом был заселён. Не знает, кто стрелял, но "наши" ДНР не стреляли, они нас оберегают. [Украинцы] хотели Россию победить и хотят, чтобы власть была тут бандеровская. Молюсь богу! Я даже Путина видела во сне, я с ним чай пила! Будет так, я молюсь за него", — добавила собеседница Лайфа.
Стоит отметить, что совсем недавно войска Народной милиции ДНР освободили Марьинку от ВСУ. Бои за город, который находится на границе с Донецком, шли на протяжении целого месяца.
Ранее Лайф рассказал про чудом выжившую при обстреле под Луганском девочку Таню, которая теперь мечтает увидеть себя без шрамов. Дети играли на улице, когда снаряд ВСУ прилетел прямо в их двор — сестра, брат и маленький племянник школьницы погибли. Сама девочка под градом осколков побежала в дом и оказалась под завалами.
LIFE