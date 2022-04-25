Бои за населённый пункт, который находится на границе с Донецком, шли на протяжении целого месяца.

Жительница Марьинки рассказала, почему вопрос о проведении "Операции Z" давно назрел. Видео © LIFE

Жительница Марьинки (ДНР) рассказала, как на протяжении восьми лет их "обижали украинцы". По словам пенсионерки, вопрос о проведении российской "Операции Z" назревал уже давно.

Бабушка отметила, что её зять работал много лет на шахте. В то время украинская сторона не снабжала запчастями предприятие, а также не выплачивала зарплату сотрудникам. К тому же ни о какой технике безопасности в шахтах и речи не шло. В результате горняки получали на производстве ранения и даже гибли.

"Осталось три дома, три человека на улице, раньше каждый дом был заселён. Не знает, кто стрелял, но "наши" ДНР не стреляли, они нас оберегают. [Украинцы] хотели Россию победить и хотят, чтобы власть была тут бандеровская. Молюсь богу! Я даже Путина видела во сне, я с ним чай пила! Будет так, я молюсь за него", — добавила собеседница Лайфа.

Стоит отметить, что совсем недавно войска Народной милиции ДНР освободили Марьинку от ВСУ. Бои за город, который находится на границе с Донецком, шли на протяжении целого месяца.